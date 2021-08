Parque ambiental atrai dezenas de visitantes no domingo

Funcionando de quarta-feira a segunda-feira, o Parque Ambiental do Estado, no Curió-Utinga, em Belém, tem atraído cada vez mais visitantes e a simpatia do paraense neste domingo, 29, apesar do tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite na capital paraense.



Com entrada franca, o parque funciona de 6h às 17h, fechando somente na terça-feira para manutenção. É um local para que as pessoas tenham um encontro com a natureza e o ar puro que caracterizam a Amazônia. O passeio pode ser feito a pé ou de bicicleta. Milhares de ciclistas percorrem o logradouro diariamente, mas quem não tem bicicleta oode alugar uma lor até R$8,00, duas por R$15,00 e três por R$23,00.

O vendedor de coco Nilson Menezes disse a reportagem de A Província do Pará que o movimento neste domingo não está dos melhores, mas que não dá pra se queixar. Segundo o ambulante, tem domingos de grande fluxo de visitantes, mas ele explica que depende também do sol forte e da coincidência com os dias de pagamentos como fim do mês e quinzena.



Explicou que na época da pandemia a situação foi triste, mas que as clisas estão melhorando.

“Eu fico mais pela manhã. De tarde, na hora da chuva, as vendas caem e a maioria vai embora”, acrescentou.

De qualwuer forma, é um ambiente para quem busca paz, sossego e refresco na cabeça com bons locais para fotos e selfies às margens dos lagos Água Preta e Bolonha, os dois mananciais de abastecimento de água de Belém.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar