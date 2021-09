Parque Ambiental do Utinga sedia Feira da Biodiversidade nesse sábado

O Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” (PEUt) será palco, amanhã, sábado, 18, de mais uma edição da Feira da Biodiversidade. O evento é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-BIO). O projeto é desenvolvido pela Gerência da Região Administrativa de Belém, vinculada à Diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação (DGMUC) do Instituto e envolve pequenos agricultores familiares atendidos pelo órgão.



Os visitantes do Parque do Utinga “Camillo Vianna” têm a oportunidade de adquirir produtos orgânicos direto do produtor e livres de agrotóxicos. A primeira edição da feira aconteceu em 2016. Em razão da pandemia do coronavírus, não foi realizada no ano passado. O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” continua com o acesso reduzido de visitantes, devido à covid-19, com o uso obrigatório de máscaras no interior do Parque.



Dentre os produtos oferecidos na feira estão hortaliças, frutas, mel, copaíba, andiroba, diversos tipos de pimentas, cachaça regional, artesanatos, biojóias fabricadas a partir de sementes, miçangas, e cerâmicas, e outros itens. Ao adquirir produtos de qualidade, o consumidor também estará cooperando com as famílias de pequenos agricultores.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar