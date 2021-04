Parque do Utinga Camillo Vianna reitera os dias e regras de funcionamento

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna permanece funcionando às terças, quartas e quintas-feiras, de 6h às 17h. Nas segundas-feiras, finais de semana e feriados, o Parque segue fechado, em virtude do decreto número 800, republicado em 16 de abril de 2021, e que manteve o bandeiramento vermelho para Belém.

A presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), Karla Bengtson, informa que o Parque segue com as medidas de segurança sanitária de combate à transmissão do novo coronavírus, cumprindo protocolos que exigem o uso permanente da máscara durante a visitação, o distanciamento social e a higienização das mãos. O objetivo é garantir que todas as pessoas tenham uma ótima experiência em contato com a natureza, com qualidade e segurança dentro da Unidade de Conservação Estadual. O Ideflor-Bio reitera que a capacidade de visitas foi reduzida em 50%.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

Por Patricia Madrini (IDEFLOR-BIO)

Fonte: Agência Pará