Parque do Utinga fecha trilhas ecológicas em ação preventiva contra queda de árvores durante este período de inverno

Para garantir a segurança dos frequentadores do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, por causa do período de chuvas intensas, as trilhas ecológicas da Unidade de Conservação, estarão fechadas à visitação pública.

De acordo com o Ideflor-Bio o espaço está funcionando normalmente para visitação do público. A pista principal com 4 quilômetros de extensão está liberada para caminhadas, passeios ciclísticos e corridas. Quanto aos passeios ecológicos, somente a trilha da Mariana está aberta para visitação.

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), responsável pela Gestão da Unidade de Conservação (UC), destaca, que a equipe de manutenção do Parque está trabalhando continuamente na retirada de galhos e técnicos, que estão obstruindo o deslocamento no interior das trilhas interditadas.

De acordo com o gerente da Gerência Administrativa da Região Metropolitana de Belém (GRB), Ivan Santos,as chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, provocam a queda de árvores e galhos no interior da área de mata da (UC), ocasionando a obstrução das trilhas.

“As fortes chuvas deixam o solo encharcado, o que pode desestabilizar os vegetais, e ocasionar a queda de árvores saudáveis, portanto, para garantir a segurança dos frequentadores, as trilhas ficarão fechadas, até o fim do período das chuvas intensas”, disse o gerente.

Trilhas interditadas

Trilha do Yuna, Trilha do Água Preta, Trilha do Patauá, Trilha da Castanheira, Trilha do Macaco, Trilha da Capivara, Trilha do Acapú, Trilha Bolonha, Trilha do Amapá e Trilha da Paxiúba.

Trilha liberada

Trilha da Mariana, com extensão de 807 metros, tempo estimado de 20 minutos, público-alvo a partir de 12 anos. A trilha possui obstáculos naturais e lago de água cristalina no seu interior.

O Ideflor-Bio reforça que os passeios pela trilha ecológica deve ser guiado por condutores habilitados pelo Instituto. O Parque abre das 6h às 17h, de quarta-feira a segunda-feira, nas terças-feiras fecha para serviços de manutenção.

Foto: Kleber José Jr / ASCOM IDEFLOR-Bio