Parque do Utinga recebe mutirão de limpeza pelo Dia Mundial da Limpeza

O Dia Mundial da Limpeza será celebrado neste próximo dia (16), com o objetivo de diminuir a poluição ambiental com o desperdício de plástico, e impulsionar a mudança comportamental nas sociedades o Parque Estadual do Utinga receberá voluntários interessados em participar de um mutirão da campanha internacional, que terá inicio às 7h da manhã.

Interessados em participar, basta ir até o Parque do Utinga no horário da ação e se juntar ao mutirão, que realizará a limpeza da trilha Mariana e da área murada no entorno do Parque. A ação tem o apoio da OS Pará 2000, que administra o Parque Estadual do Utinga e da empresa Amazônia Aventura.

Foto: Pedro Guerreiro

A data do Dia Mundial da limpeza ocorre em todo o mundo no terceiro sábado de setembro. A iniciativa é da organização global Let´s do It Word, que sensibiliza pessoas em mais de 197 países para a maratona de limpeza ambiental.

Desde de 2018, o evento mobiliza a sociedade civil em todo o mundo, e já teve a adesão de mais de 71 milhões de voluntários, retirando mais de 344.500 mil toneladas de resíduos de rios, praias, praças, mangues, ruas, e outros. No Brasil, a ação acontece oficialmente com a liderança do Instituto Limpa Brasil, tendo a adesão de mais de 1.200 municípios. A partir de 2024 a campanha será oficializada no calendário da ONU.

Serviço

Dia Mundial da Limpeza – Mutirão Parque do Utinga

Data: 16 de setembro

Hora: 7h da manhã – participação gratuita

Foto Destaque: Marcelo Seabra