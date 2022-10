Parque do Utinga vai realizar programação especial para toda família neste feriado de quarta-feira (12)

No dia 12 de outubro é feriado, pois a data celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, além da celebração da padroeira, a data também marca o dia das crianças. E para quem vai ficar em casa curtindo o feriado e ainda não sabe o que fazer com crianças, o Parque do Utinga é uma boa opção para o lazer em família.

Nesta quarta-feira (12) o Parque fará uma programação especial voltada para a família toda. A ideia é oferecer ao público um dia de atividades em contato com a natureza. Estarão presente para fazer a alegria de quem estiver no local, professores de educação física e uma equipe multidisciplinar realizarão brincadeiras e atividades para o desenvolvimento infantil.

A programação é gratuita e inicia as 7h30, no espaço do acolhimento do Parque. As crianças serão aguardadas por uma equipe multidisciplinar composta por professores de educação física, psicólogos e terapeutas ocupacionais que irão promover brincadeiras lúdicas e outras atividades voltadas para o desenvolvimento dos pequenos.

Os adultos também não ficarão de fora dessa programação, pois no estacionamento do Parque as pessoas serão recepcionadas para um bate-papo sobre o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer, entre outras pautas relacionadas à saúde e qualidade de vida. Os professores realizarão um aquecimento e convidarão a todos para fazer um trajeto de corrida pelo parque.

Serviço

Dia das Crianças no Parque do Utinga

Data: 12 de outubro de 2022

Hora: 7h30

Local: Acolhimento e estacionamento

Entrada Franca

Foto: Pedro Guerreiro