Parque Estadual do Utinga completa 30 anos com programação especial

Uma das maiores Unidades de Conservação (UC) de Proteção Integral em regiões metropolitanas do Brasil completa, nesta quarta-feira (03), 30 anos de fundação. Com mais de 1,3 mil hectares, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), chega a três décadas representando uma parte importante do bioma amazônico dentro de Belém.

O Parque abriga uma grande quantidade de animais, como aves, peixes, insetos e répteis, além de espécies da flora amazônica, algumas, inclusive, encontradas apenas no local. Quem visita a UC pode apreciar diversos espaços de contemplação da natureza, incluindo os lagos Bolonha e Água Preta. Os dois mananciais são responsáveis pelo abastecimento de 60% da água consumida na capital paraense.

Nos últimos meses, o Parque Estadual do Utinga tem se consolidado como local de estudos e visitação para alunos da rede pública, universitários e pesquisadores do mundo todo. Segundo o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, “é fundamental que a sociedade conheça esse espaço e entenda qual é o seu objetivo, sua importância para o ecossistema e, principalmente, nos ajude a preservar esse pedacinho da floresta amazônica em seu estado natural”, afirmou.

Para celebrar os 30 anos da maior área preservada da capital paraense, o Ideflor-Bio, por meio da Gerência da Região Administrativa de Belém (GRB), e a Organização Social (OS) Pará 2000, instituição que gerencia os espaços de uso comum do Parque, prepararam uma programação especial. Confira:

03/05 (Quarta-feira):

8h00 – Abertura e visita guiada de alunos da Escola Municipal Milton Montes.

8h15 – Roda de conversa – “Todo dia é dia de parque, sabe por quê?” com a professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) – Maria Ludetana Araújo.

9h00 – Exposição de pesquisas.

04/05 (Quinta-feira):

8h00 – Visita guiada de alunos da Usina da Paz Terra Firme e da Escola Estadual Mateus do Carmo.

9h00 – Exposição de pesquisas.

05/05 (Sexta-feira):

8h00 – Visita guiada de alunos da Usina da Paz Terra Firme, da Escola Estadual Mateus do Carmo e distribuição de cartilhas educativas.

9h00 – Exposição de pesquisas.

06/05 (Sábado):

8h30 – Feira da Biodiversidade.

9h00 – Teatro de fantoches (Projeto Arte Educador).

10h30 – Cine PEUt e distribuição de cartilhas educativas.

11h00 – Teatro de fantoches (Projeto Arte Educador).

07/05 (Domingo):

6h00 – Concentração da corrida pelos 30 anos do Parque do Utinga.

6h30 – Largada.

8h00 – Soltura de ararajubas do Projeto de Reintrodução.

9h00 – Descerramento da placa comemorativa.

9h15 – Homenagens.

9h45 – Nomeação e entrega das portarias do Conselho Gestor da UC.

De acordo com o titular da GRB, Ellivelton Carvalho, “o objetivo é oferecer uma programação com atividades que proporcionem à sociedade o entendimento que viver em harmonia com a natureza é fundamental para garantir o bem-estar de todos. Só unidos nesse propósito que conseguiremos enfrentar os problemas climáticas”, destacou o gerente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará