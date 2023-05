Parque Estadual do Utinga é laboratório ao ar livre para alunos da rede pública

Guardião de inúmeras espécies representativas do bioma amazônico, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, é considerado por pesquisadores um grande laboratório ao ar livre. Nos últimos tempos, diversas escolas públicas e universidades têm levado seus alunos para conhecer e entender a importância desta que é uma das maiores Unidades de Conservação (UCs) em áreas metropolitanas do Brasil.

Na última sexta-feira (26), foi a vez de 60 alunos da Escola Estadual de Cornélio de Barros, localizada no bairro da Marambaia, verem de perto a grande quantidade de animais, como aves, peixes, insetos e répteis, além de espécies da flora amazônica, algumas encontradas apenas no local. Vale lembrar que o Parque é uma das 27 UCs gerenciadas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

Os estudantes também puderam apreciar diversos espaços de contemplação da natureza, incluindo os lagos Bolonha e Água Preta. Os dois mananciais são responsáveis pelo abastecimento de 60% da água consumida na capital paraense. “Gostei de visitar o Parque, de entender a importância dos lagos e por saber que eles contribuem significativamente para que a gente possa ter água em nossas casas”, afirmou o aluno Danilo Santos.

Quem também aprovou o passeio foi a estudante Sofia Mello, que agradeceu a receptividade dos profissionais do Ideflor-Bio e da empresa de ecoturismo Amazônia Aventura. “Com certeza pretendo voltar mais vezes aqui. É um lugar que já me deixou saudades e foi muito bom aprender sobre o que é uma UC”, disse.

Relevância – “Hoje, nós trouxemos os alunos do Ensino Médio para conhecer essa UC tão importante para nossa cidade por conta dos ecossistemas que ela abriga e, também, para conhecer os lagos Bolonha e Água Preta, que são importantes para o abastecimento de água da população de Belém. Fiquei muito feliz pela oportunidade de trazê-los aqui e agradeço a receptividade dos profissionais do Ideflor-Bio e da empresa de ecoturismo Amazônia Aventura. Espero vir em outra oportunidade com novos alunos, inclusive de outras instituições, para conhecer o Parque Estadual do Utinga”, afirmou a professora Érica Farias.

O titular da Gerência da Região Administrativa de Belém (GRB), Ellivelton Carvalho, destacou que tem sido cada vez mais frequente a visita de alunos de escolas públicas e universidades ao Parque. “Reitero o meu convite, em nome do Ideflor-Bio, para que outros espaços de aprendizagem possam trazer seus alunos para conhecer de perto esse recorte importante da floresta amazônica dentro da capital paraense”, enfatizou o gerente.

Serviço – O Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna” está localizado na Avenida João Paulo II, s/n, bairro do Curió-Utinga. A UC funciona de quarta a segunda-feira, das 06 às 17h. Nas terças-feiras, o espaço é fechado para manutenção. O agendamento para escolas e universidades pode ser feito pelo e-mail: grb.dgmuc@gmail.com.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação