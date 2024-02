Parque Estadual do Utinga é opção de lazer durante o feriadão de Carnaval

Enquanto alguns se organizaram para curtir a folia de Carnaval, outros buscam opções mais tranquilas para fugir da agitação típica desta época do ano e, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, pode ser a escolha ideal. Com mais de 1,3 mil hectares, o espaço é um verdadeiro refúgio natural localizado a poucos quilômetros do centro da capital paraense.

Durante o feriadão de Carnaval, a Unidade de Conservação (UC) administrada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e pela Organização Social (OS) Pará 2000, estará aberta excepcionalmente nesta terça e quarta-feira, 13 e 14 de fevereiro, das 6 às 17h, para que os visitantes possam desfrutar de atividades físicas e passeios em meio à paisagem exuberante.

A UC abriga uma rica biodiversidade, com diversas espécies da fauna e da flora amazônica, além de trilhas, lagos e mirantes que proporcionam uma experiência única de contato com a natureza. Para os amantes de esportes e atividades físicas, o Parque oferece diversas opções.

Uma delas são as trilhas. São mais de 11, com diferentes níveis de dificuldade e percursos, que permitem aos visitantes explorarem as belezas naturais enquanto se exercitam. Outra atividade é o ciclismo. São mais de 4 km de pista pavimentada, com sinalização horizontal e vertical durante todo o trajeto, para que o usuário se exercite e aproveite o passeio em segurança.

Os mirantes dos lagos Bolonha e Água Preta, proporcionam vistas deslumbrantes, permitindo que os visitantes apreciem a imensidão da floresta amazônica e a paisagem urbana de Belém ao mesmo tempo. É um convite à contemplação e ao relaxamento, perfeito para quem deseja recarregar as energias em meio à natureza.

Funcionamento – Vale ressaltar que, durante o feriadão de Carnaval, o Parque Estadual do Utinga estará aberto das 6h às 17h, garantindo tempo suficiente para aproveitar todas as atividades disponíveis. A entrada é gratuita, porém é importante respeitar as regras de preservação e conservação da UC, como não jogar lixo e não alimentar os animais.

Fonte: Agência Brasil/Foto: David Alves/Ag Pará