Parque Estadual do Utinga terá programação natalina gratuita no sábado (23)

As vias e trilhas do Parque Estadual do Utinga ‘Camillo Vianna’ serão um cenário diferente para o ‘Papai Noel e companhia’ no próximo sábado, dia 23. De 8h às 10h da manhã, os visitantes poderão fazer seus pedidos ao personagem do bom velhinho, com direito a bandinha de fanfarra. O evento tem entrada franca e ocorrerá no espaço de acolhimento, próximo à entrada do Parque.

A realização da manhã alegre no Parque do Utinga é uma iniciativa do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e realização da Organização Social Pará 2000 e IdeflorBio, que administram o Parque.

Serviço:

Programação de Natal no Parque Estadual do Utinga – entrada franca. Dia 23 de dezembro (sábado), das 08 às 10h, no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, na Avenida João Paulo II, bairro Curió-Utinga, em Belém.

Texto de Beatriz Santos / Ascom Os Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Ascom os Pará 2000