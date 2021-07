Parque Zoobotânico Mangal das Garças garante o lazer durante o mês de julho em Belém

Para aquelas pessoas que preferem aproveitar o mês das férias escolares em Belém, os parques acabam sendo uma opção de passeio neste mês de julho. O Parque Zoobotânico se consagra como um dos melhores destinos quando o assunto é passeio ao ar livre. No local, é possível entrar em contato com uma amostra da fauna e da flora amazônica e ainda apreciar a culinária regional. O Mangal é aberto ao público de terça a domingo, de 8h às 18h.

Durante o passeio, muitos animais de vida livre como garças, iguanas e flamingos encantam os visitantes pelos caminhos e trilhas do Parque. Aves pernaltas, marrecas e quelônios convivem embelezados pelas vitórias régias nos lagos artificiais. Dentro do parque é possível encontrar diversas opções de passeio.

Conhecida popularmente como borboletário, a reserva é um espaço de contemplação da natureza, que possui diversas espécies de aves como o Beija-flor, Curió, Periquitos-de-asa-branca, Pavãozinho do Pará e outras. Diariamente ocorre, dentro da reserva, às 10h e às 16h, a soltura de borboletas recém saídas do casulo, momento considerado de beleza ímpar pelos visitantes.

Outra opção é o viveiro das Aningas é outro dos espaços monitorados do Mangal das Garças, montado em uma estrutura metálica que permite sustentar uma leve tela, onde o visitante pode internamente apreciar mais de 35 espécies de aves moradoras do local, algumas consideradas aves exóticas.

Junto do Viveiro, uma torre em estrutura metálica de 47 metros de altura e dois níveis de observação, a 15 e a 27 metros, de onde se descortina a bela cidade das mangueiras, sendo possível contemplar uma grande extensão da Orla de Belém. O farol no topo está inscrito nas cartas náuticas brasileiras. Além disso o Parque ainda conta com Mirante do Rio, Lago Cavername e Lago da Ponta, Fonte de Caruanas e Memorial Amazônico da Navegação onde detalhes transformam o Memorial Amazônico da Navegação num ambiente atrativo e diferente.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Elivaldo Pamplona/O Liberal