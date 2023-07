Parque Zoobotânico Mangal das Garças tem programação gratuita neste domingo (23)

A manhã do próximo domingo, 23 de julho, promete ser muito educativa e animada para os visitantes do Mangal das Garças. O projeto de educação ambiental Momento Ecozoo, voltado para o público infantil, terá como atração a ave Maracanã-verdadeira. As crianças irão aprender tudo sobre a espécie, como o modo de vida, do que se alimentam, entre outras informações. O público poderá ver de pertinho e interagir com o pássaro, e descobrir curiosidades, como o fato da ave ser uma espécie de arara e não possuir penas na região da face.

Em seguida, às 10h da manhã, o projeto EcoArte terá momentos de muita brincadeira e atividades lúdicas com a turma do Clube da Animação. O Ecoarte é o mais recente projeto do Mangal das Garças, e tem como objetivo fomentar a educação ambiental abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa. Todos os domingos do mês, as crianças embarcam na diversão e ainda aprendem a cuidar do meio ambiente, com contação de histórias, pintura, oficinas diversas com utilização de materiais recicláveis, entre as atividades.

Serviço

Programação Infantil gratuita

Data: 23 de julho, domingo.

Momento Ecozoo: 9h30

Projeto Ecoarte: 10h

Local: Mangal das Garças

Texto: Beatriz Santos/ Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos