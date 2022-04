Parque Zoobotânico Vale de Parauapebas fecha na sexta-feira da Paixão (15)

Nesta sexta-feira, dia 15, feriado da Paixão de Cristo, o Parque Zoobotânico Vale (PZV) de Parauapebas estará fechado. A portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que é responsável pela emissão de autorização de acesso à Floresta Nacional de Carajás, não estará funcionando em virtude do feriado da Semana Santa. A visitação será retomada normalmente, a partir do sábado, das 10h às 16h.

Localizado dentro da Floresta Nacional de Carajás, unidade de Conservação Federal gerida e fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conservada com o apoio da Vale, o Parque tem aproximadamente 30 hectares de área, sendo que cerca de 70% é de floresta nativa.

Fim de semana

Ótima opção para a família que pretende aproveitar o fim de semana de Páscoa para passear. Além do espaço para visitação, onde é possível ver espécies da fauna e flora amazônica, o parque desenvolve programa voltado à reprodução em cativeiro de espécies do bioma amazônico e que estão ameaçadas de extinção. Já foram alcançados importantes resultados, como o nascimento de filhotes de ararajuba, onça-pintada e harpia.

Atualmente, o Zoobotânico abriga aproximadamente 360 animais, distribuídos em mais de 70 espécies de aves, mamíferos e répteis, incluindo algumas raras ou ameaçadas de extinção, como o gavião-real, ararajuba, onça pintada, suçuarana, macaco-aranha-da-testa-branca e macaco cuxiú.

