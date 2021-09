Parte de restaurante de palafita cedeu durante show da cantora Viviane Batidão, na ilha do Combu, em Belém

Parte de um restaurante de palafitas cedeu durante show da cantora Viviane Batidão na noite desta terça (7) na ilha do Combu, em Belém. Segundo testemunhas, no início da apresentação, muitas pessoas se aglomeraram em frente ao palco, o que teria ocasionado o incidente.

Não há notícias de feridos e também não houve desabamento. Testemunhas afirmam que alguns clientes tiveram ferimentos leves.

O show foi encerrado assim que a frente do palco cedeu, de acordo com o relato da cantora, publicado em uma rede social. Em vídeo, Viviane conta que o problema ocorreu a aproximadamente três metros do palco.

“Foi um desespero, mas graças a Deus, somente cedeu, poderia ter arriado. Paramos o show e a festa foi cancelada. Ninguém machucou, mas as pessoas ficaram tensas e nervosas. Poderia ter sido algo bem pior, mas a gente parou imediatamente, todo mundo se dispersou”, ela afirma.

A ilha do Combu é conhecida pelos restaurantes construídos em palafitas. Não é a primeira vez que a aglomeração de pessoas ocasiona problemas nas estruturas.

Em julho de 2020, um grupo de dez pessoas se juntou para fazer uma foto e piso do restaurante cedeu. Sobrecarga e falta de manutenção causaram o desabamento, segundo a perícia.

Sobre o caso desta terça (7), a Defesa Civil de Belém disse, em nota, que não foi acionada pelo proprietário do estabelecimento ou pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para fazer vistoria no imóvel.

