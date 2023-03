Partes do código-fonte do Twitter vazam na internet

Partes do código-fonte do Twitter vazaram no GitHub, de acordo com um processo movido pela rede social ao qual o jornal The New York Times teve acesso. O código, que é a base que sustenta o funcionamento do Twitter, foi removido da plataforma na última sexta-feira (24), depois de um aviso de violação de direitos autorais ter sido enviado ao GitHub.

De acordo com o processo, o Twitter pediu a um tribunal na Califórnia para que o GitHub seja ordenado a revelar a identidade da pessoa que vazou o código-fonte na plataforma e de todas as que fizeram o download.

Até o momento, não se sabe exatamente por quanto tempo o código ficou exposto online. De acordo com o New York Times, ele ficou disponível publicamente por pelo menos vários meses, mas o Twitter só teria tomado conhecimento disso nos últimos dias. Com o código-fonte, hackers poderiam facilmente identificar falhas na rede social e roubar dados de usuários ou derrubar completamente a plataforma.

Além do processo legal, o jornal informa que o Twitter também fez uma investigação interna para descobrir quem vazou as informações. A empresa concluiu que o responsável foi um funcionário que deixou a companhia no ano passado. Desde que Elon Musk comprou o Twitter, a rede social já tem cerca de 70% menos funcionários , após rodadas de demissões em massa.

O vazamento do código-fonte é mais um problema que a empresa enfrenta durante a gestão Musk, que fez os anunciantes fugirem e os problemas técnicos aumentarem.

Segundo o jornal, na última sexta-feira o bilionário enviou um email aos funcionários afirmando que o Twitter vale cerca de US$ 20 bilhões , menos da metade do valor pago por ele no final do ano passado. O CEO prometeu “mudanças radicais” na empresa, incluindo mais demissões e corte de custos, a fim de evitar uma falência. Musk ainda disse que vê o Twitter como “uma startup inversa”, e acredita que a empresa possa chegar a valer US$ 250 bilhões.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jeremy Bezanger