Participação de mulheres empreendedoras cresce no Pará

Mulheres geram emprego e oportunidades para outras mulheres, fomentando uma rede de crescimento na área de negócios no estado do Pará: é o que aponta o balanço do registro mercantil realizado pela Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa). De acordo com a base de dados, o percentual de empreendedoras aumentou em 84,61% se compararmos o ano de 2018 com o ano de 2021. São mais de 170 mil empresas em atividade (registradas no período de 2018 a 2023) no estado com o comando feminino.

Os três segmentos que mais são liderados por mulheres, seja em iniciativa individual ou em sociedade, no ano de 2023 são o comércio varejista – com um total 2.004 empresas -, promoção de vendas – com 1.038 registros – e cabeleireiros, manicures e pedicures com 851 empreendimentos localizados no Pará.

A presidente da Jucepa, Cilene Sabino, avalia que os avanços na área tecnológica da instituição, com o desenvolvimento de um sistema moderno, seguro e eficiente no atendimento aos usuários, oferecem mais qualidade, segurança, transparência e agilidade nos processos, colaborando para o cenário constatado no balanço.

“A Junta é referência na busca de um ambiente de negócios simples e sem burocracia, o que se reflete na geração de trabalho e renda para o nosso estado”, destaca Sabino.

Registro mercantil – Com o papel de incentivar o registro mercantil ao promover melhorias e favorecer a desburocratização do ambiente de negócios no estado do Pará, a Jucepa já contabiliza um total de 1.069.199 empresas registradas, sendo 779.511 mil delas com registro ativo no Estado.

A autarquia vem investindo em novas ações na prestação de serviços para o empresariado paraense que resultaram na maior facilidade para registrar empresas e na ampliação de novos negócios no interior.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação