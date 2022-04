Partido de Bolsonaro, PL irá usar símbolo sem o vermelho

O Partido Liberal (PL) decidiu utilizar uma versão diferente de seu símbolo sem a cor vermelha. De acordo com a CNN Brasil, o partido utilizará a marca da sigla nas cores azul e branco em suas peças publicitárias.

A medida ocorre após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL.

À emissora, o diretório nacional do PL explicou que o símbolo sem a cor vermelha já existia, mas que agora ele será mais utilizado. “Nosso partido vive um momento muito especial e a mudança na aplicação dessa marca é uma forma de materializarmos esse momento também por um modelo gráfico”, apontou a sigla.

Integrantes do PL disseram ainda à CNN que a logo em azul e branco combina melhor com as cores verde e amarelo, que devem ser utilizadas na campanha do presidente Jair Bolsonaro.

