Partidos cumpriram prazo e registraram suas chapas. Campanha começa hoje.

Acabou o prazo para as inscrições de chapas dos partidos políticos que concorrerão às eleições de outubro deste ano no Estado do Pará. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, o Pará terá nove candidatos ao cargo de governador do Estado, oito ao senado, 299 para deputado federal e 619 para deputado estadual.

Deste modo, segundo o TRE, estão candidatados 143 empresários, 51 advogados, 40 deputados, 39 policiais militares, 37 professores de ensino médio, 33 administradores, 27 vereadores de vários municípios paraenses, além de 161 que se registraram na categoria “outros”.

Das candidaturas solicitadas, 66% são homens e 34% mulheres. Os candidatos ao governo são: Helder Barbalho (MDB) – Vice Hanna Ghasan Tuma; Zequinha Marinho (PL) – vice Rosiane Eguchi; Major Marcony (Solidariedade) – vice Nilo Rendeiro; Shirley Rolim – (PROS) – vice Ricardo Cunha; Cleber Rabelo (PSTU) – vice Benedita Amaral; Adolfo Oliveira (PSOL-REDE) – vice Vera Rodrigues; Dr. Felipe (PRTB) – vice Fernando Dourado; Paulo Roseira (AGIR) – vice Murilo Monteiro; Sofia Couto (PMB) – vice Luciano Bombeiro

Ao Senado Federal estão candidatados a uma única vaga o ex-senador Flexa Flexa Ribeiro – (PP); o deputado federal Beto Faro – (PT); o ex-senador Mario Couto – (PL); o ex-deputado estadual Manoel Pioneiro- (PSDB- Cidadania); Delegado Jardel (Podemos); Elielton Lira (Avante); Paulo Castelo Branco – (PROS); Professor João Santiago – (PSTU); Renata Fonseca – (PRTB); Gideon Miranda – (Agir); e Márcio Antônio Sabbá Corrêa – (PMB).

A campanha eleitoral se inicia oficialmente nesta terça-feira, 16.

Imagem: Agência Brasil