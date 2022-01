Partidos da Itália buscam mulher para a Presidência após impasse em votações

País europeu está passando por momento de seleção presidencial. Dois terços dos membros do parlamento do país devem aprovar o mesmo candidato para que esse se eleja.

A Itália se aproximou nesta sexta-feira (28) de eleger sua primeira presidente mulher, depois de cinco dias de impasse em repetidas votações parlamentares. Fontes políticas disseram que uma provável candidata é Elisabetta Belloni, diplomata de carreira que chefia os serviços secretos. Além dela, outro nome que pode ser levantado é o da ministra da Justiça Marta Cartabia.

“Estou trabalhando para que tenhamos uma presidente inteligente”, disse o líder da Liga, Matteo Salvini, de direita, a repórteres, após se encontrar com líderes dos dois principais partidos de centro-esquerda, o Partido Democrata (PD) e o Movimento 5 Estrelas.

“Espero que amanhã tenhamos uma desfecho”, acrescentou.

Giuseppe Conte, o líder do 5 Estrelas, disse que também defende uma mulher para substituir o atual chefe de Estado, Sergio Mattarella, cujo mandato de sete anos termina na próxima semana.

“Estou muito feliz que as outras forças políticas também estejam mostrando que querem concordar com um perfil feminino de alto nível”, escreveu ele no Twitter.

O presidente é uma figura poderosa na Itália, que nomeia primeiros-ministros e é frequentemente chamado para resolver crises políticas na terceira maior economia da zona do euro, onde os governos sobrevivem, em média, apenas um ano.

Ao contrário dos Estados Unidos ou do Brasil, onde os presidentes são eleitos por voto popular, na Itália 1.009 parlamentares e representantes regionais escolhem o presidente em uma votação secreta.

Originalmente, para que um candidato seja eleito como presidente do país, ele precisa ter aprovação de pelo menos dois terços dos parlamentares, ou seja, 673 votos (caso todos votem). Em casos de maior dificuldade eleitoral esse percentual de aprovação pode sofrer alterações.

Fonte G1