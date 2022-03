Páscoa com motivos de ovos de chocolate mais caros neste ano

A menos de um mês para as comemorações alusivas à Páscoa, em todo o comércio da Grande Belém, a oferta de produtos relacionados a data – que representa a ressurreição de Jesus – já pode ser vista, principalmente os motivos de chocolate, com destaque para os Ovos de Páscoa. O problema são os preços que estão nas alturas.

Presentear os amigos e parentes com ovos de chocolate é uma tradição secular. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates – Abicab, o Brasil está hoje entre os maiores produtores mundiais de ovos de Páscoa.

O Consumo dos Motivos de Pascoa em chocolate, principalmente os ovos no país tem aumentado a cada ano, com exceção dos últimos dois anos (2020 e 2021), em função principalmente da conjuntura/Pandemia. Mesmo assim, os principais produtores de chocolate para a Páscoa procuram inovam os seus produtos a cada ano. Esta sofisticação passa inevitavelmente pela embalagem, sabor e desde o ano de 2003, também pelo peso e tamanho dos produtos.

No Pará, também a venda de Motivos de Chocolate para a Pascoa tem crescido ano a ano. Começou nos grandes magazines e depois se proliferou de forma generalizada pelos Supermercados em todo o Estado.

Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA efetuadas nas maiores redes de supermercados da Região Metropolitana de Belém RMB e nas lojas mais populares, os preços da maioria dos Motivos de Chocolate para a Pascoa deste ano (principalmente os ovos), estão mais caros e muitos com reajustes acima da inflação estimada para os últimos 12 meses em torno de 11,00%.

Em relação à Páscoa do ano passado, os reajustes não foram uniformes e dependem do tipo de produto, das marcas comercializadas, dos locais de venda e do tamanho do produto.

As justificativas do setor produtivo para estes aumentos estão colocadas em grande parte pela elevação dos custos de produção, principalmente as matérias primas (cacau, açúcar, manteiga, embalagens etc.). E há de se observar que, hoje, o Estado do Pará já chega a se destacar como um dos maiores produtores de cacau do Brasil.

O Dieese/PA vem acompanhando a trajetória dos Motivos de Páscoa/2022, principalmente os ovos de chocolate com pesquisas semanais na Grande Belém, desde o final do mês passado (Fevereiro/2022), afirma Everson Costa, coordenador de Pesquisas do departamento. Ele explica que a divulgação destes dados atuais reflete o resultado de pesquisas efetuadas pelo órgão nas maiores redes de supermercados e lojas populares da Grande Belém no período de 14 a 17/03/2021. O que deu para observar até agora, além dos preços elevados em relação ao ano passado, é a pouca quantidade de produtos oferecidos.

Conforme o Dieese/PA, as pesquisas dos Motivos de Páscoa em Chocolate abrangendo as grandes marcas mostram que no caso especifico dos ovos de páscoa, o mais barato encontrado pesa 45g e está custando entre R$ 13,00 e R$ 14,00. Já o maior ovo de Páscoa encontrado pesa 365g, com preços variando entre R$ 112,00 e R$ 115,00. Os preços não são uniformes e variam bastante entre os locais de compras e as marcas.

As análises do Dieese/PA também abrangeram outros motivos em chocolate para a Páscoa/2022. Os tabletes de chocolate estão sendo comercializados em formatos e pesos diferenciados (dependendo da marca e do local de compra). Os de 90g, da marca A, por exemplo, estão com os preços variando entre R$ 5,99 a R$ 7,66; o tablete de chocolate da marca B de 90g está com os preços variando entre R$ 5,29 a R$ 6,55. Já o tablete de chocolate de 90g da Marca C esta com os preços variando entre R$ 5,99 a R$ 7,30.

Já as caixas de bombons de chocolate continuam tendo uma grande procura também na Páscoa deste ano, devido aos preços mais em conta se comparadas aos ovos de Páscoa. A caixa de bombom de 250g, por exemplo, da marca A estão com os preços variando entre R$ 9,20 a R$ 12,99; A caixa de bombom de 251g da marca B está com os preços variando entre R$ 10,90 a R$ 12,99, e caixa de bombom de 251g da marca C está com os preços variando entre R$ 11,70 a R$ 12,29.

Os dados foram pesquisados com base nos preços das principais Marcas de Ovos de Páscoa à disposição no mercado, Entretanto, existem hoje em Belém e em todo o Pará, pelo menos mais duas outras marcas de ovos de Páscoa mais sofisticadas e com preços mais elevados.

É provável que com o aumento das ofertas e das promoções que devem acontecer até a Páscoa, haja um maior equilíbrio nos preços e até algumas quedas, avalia Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/Pa. Enquanto isso não acontece, a orientação antes de comprar é pesquisar, pois as diferenças de preços entre os vários locais de comercialização dos motivos de chocolate são bastante elevadas.



Imagem: Reprodução