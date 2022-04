Páscoa Solidária conta com a presença da Cia de Dança Raízes do Norte

Grupo de dança que carrega a identidade mais íntima do povo paraense, a Cia de Dança Raízes do Norte, realiza show em evento da Páscoa Solidária, que vai ser realizado no dia 17 de abril, no domingo, o conjunto Jardim Sevilha, em uma ação social que vai reunir apresentações de DJs, grupos de danças folclóricas, gincana pra criançada e muitas outras atrações culturais.

“É muito importante a gente enquanto banda, se unir e ajudar essa galerinha que muitas vezes passam por essas datas comemorativas de forma tão em branco, levar um pouco de alegria, música e cultura do nosso rico Pará, sem dúvida está na essência da nossa companhia, estamos ansiosos pelo evento, a galerinha adora quando nos apresentamos, ficam conectados e início ao fim da apresentação”, comenta Andressa Lopes, sobre o evento que vão participar.

Com os avanços e tecnologias vigentes, o grupo reflete toda essa modernidade através dos seus movimentos e recursos utilizados nos seus shows, contudo, a raiz da dança e das suas performances se mantém sempre fiel a cultura em sua forma plena, como ela deve ser executada, alicerçada às suas raízes culturais e ancestrais.

“Um ponto chave da nossa companhia é fazer o uso de recursos tecnológicos sim, da dança, da música, dos efeitos, das vestimentas, porém, sempre mantendo essa questão da identidade amazônica, da identidade das tribos, das populações tradicionais, sem perder a nossa essência, essa é a nossa identidade”, reflete XXX integrante do grupo de dança.

Levar a alegria e a animação para uma galerinha que não tem muitas condições de vivenciar uma páscoa marcante, é um dos objetivos da Cia que pretende transformar aqueles que os acompanham através da arte da dança: “Por vezes as nossas apresentações tem um resultado tão bacana, que alguém da plateia chega pra gente e pergunta como fazer pra chegar até ali, aonde estamos. Isso pra gente é transformador, lindo demais de vivenciar. No evento dessa páscoa queremos transformar esse momento pra essa população por vezes tão carente, vamos conseguir atingir esse objetivo com certeza”, ressalta Wanda sobre o evento solidário que visa mudar a vida de inúmeras pessoas.