PASPM inicia novo ciclo atendimentos em Tucuruí

Começou na manhã desta segunda-feira (21) mais uma edição do Programa de Atenção à Saúde do Policial Militar, o PASPM. Dessa vez, os militares lotados nos municípios de Breu Branco e Tucuruí, bem como seus dependentes, vão poder usufruir de todos os atendimentos oferecidos pela equipe multidisciplinar.



Sob a coordenação da major Rute Campos, supervisora operacional do programa, uma equipe formada por médico, fisioterapeuta, assistente social, dentistas, enfermeiros, educadores físicos, psicólogo e capelão estão promovendo atendimentos e levando assistência à saúde física, psicossocial e religiosa dos militares do 13º Batalhão e do Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV).



A carreta itinerante do programa, entregue pelo Governo do Estado, foi estacionada dentro do complexo do 13º Batalhão, no município de Tucuruí, para receber os militares e seus dependentes. Com consultórios modernos e equipados, o espaço climatizado garante maior conforto durante a realização dos atendimentos.



Acompanharam o primeiro dia de atendimentos o comandante do CPR IV, Coronel Jonildo Teixeira, e o comandante do 13º Batalhão, tenente-coronel Cézar Magno. Este aproveitou para usurfruir dos atendimentos e, na oportunidade, o Oficial descobriu uma leve alteração na pressão. Durante a consulta médica, ele logo recebeu os devidos encaminhamentos e as orientações do médico para normalizar sua saúde.



“Por essa razão que o programa é de fundamental importância. A Polícia Militar se preocupar com os Comandos Operacionais Intermediários do Interior é de grande valia”, comentou o tenente-coronel Cézar Magno.



O cabo Antônio Costa, de 54 anos, entrou nas fileiras da Corporação em 1993 e serviu a PM por cerca de 11 anos, pois em 2004 o militar precisou ser reformado após um acidente grave que afetou o movimento das pernas. Hoje, o policial vive com o suporte de uma cadeira de rodas.

O militar aproveitou os atendimentos médico e odontológico, e aprovou a acessibilidade da carreta, destacando que subiu sozinho pela rampa de entrada. Para ele, o projeto veio em boa hora. “Essa ação é excelente, nós militares daqui estávamos precisando muito desse olhar do comando da corporação”, disse.

O PASPM está oferecendo também serviços relacionados ao Centro de Veteranos e Pensionistas (CVP), Fundo de Saúde (Funsau) e Fundo de Assistência Social (FasPM). A subseção de identificação está realizando ainda a emissão da carteira de identidade de militares da região.

Texto: Matheus Soares – SD PM

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PMPA