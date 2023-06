Passa de 900 os feridos no choque de trens que matou quase 300 pessoas

Dois trens descarrilaram na Índia, no estado oriental de Odisha, ontem, sexta-feira, 02, resultando na morte de quase 300 pessoas e ferindo outras 900, informaram autoridades governamentais. O secretário-chefe de Odisha, Pradeep Jena, informou no Twitter que 207 pessoas morreram e outras 900 ficaram feridas. O governo indiano diz estar preocupados com os feridos e que deseja conforto das famílias enlutadas nesta que é uma das maiores tragédias já ocorridas nas ferrovias indianas nos últimos tempos. Na madrugada deste sábado, 03, equipes ainda trabalhavam no resgate de corpos de vítimas e de feridos entre os amontoados de destroços.

A imprensa indiana noticiou que, à medida que as notícias do acidente se espalharam, juntamente com relatos de vítimas em crescimento, parentes desesperados começaram a ocupar a estação de Howrah, em Bengala Ocidental, onde um dos trens estava indo, ansiosos para saber o estado de seus entes queridos.

Ainda segundo a mídia local, foi criada uma força-tarefa, com equipes de resgate e cães farejadores trabalhando com equipamentos de corte para libertar os feridos que estavam presos nas ferragens. Mais de 50 ambulâncias chegaram à área, juntamente com equipes médicas para atender aos feridos.

O ministro das ferrovias, Ashwini Vaishnaw, disse no Twitter que a Força Nacional de Resposta a Desastres havia sido mobilizada, juntamente com equipes de resgate da Força Aérea. Vaisashnaw também ordenou uma investigação para apontar a causa do acidente.

Os trens da Índia transportam mais de 13 milhões de pessoas por dia, segundo os Caminhos de Ferro Indianos, mas o sistema tem sido afetado por anos de negligência. Em 2014, ocorreram mais de 27.000 mortes relacionadas a trens. (Ronabar c0m agências internacionais)

Imagens: Agência Brasil

