Passageira diz que motorista que atropelou Kayky Brito não corria

A dentista Maria Estela Lima, a passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado (2), prestou depoimento sobre o caso nesta segunda-feira (4), na 16ª Delegacia Policial (DP), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após ser ouvida pelos policiais, ela conversou com jornalistas e disse que o motorista não estava correndo na hora da colisão.

– Não estava em excesso de velocidade, estava supertranquilo (…). Estava em uma velocidade tranquila – declarou.

Maria chegou à delegacia por volta das 16h desta segunda, acompanhada da mãe. Ao conversar com a imprensa, a dentista relatou que a filha, de 10 anos, que estava no carro junto com ela, ficou assustada após a colisão. A passageira disse que o motorista ficou bastante abalado, mas que foi atencioso com ela.

– Minha filha estava muito nervosa. Eu saí e falei para ela não olhar, porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber para me levar para casa, mas o motorista veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro. E praticamente foi isso – declarou.

Em um trecho do depoimento de Maria à Polícia Civil, divulgado pelo portal G1, a mulher também disse que não percebeu excesso de velocidade na condução do motorista e que, inicialmente, achou que o veículo em que estava tivesse colidido com uma moto.

ESTADO DE SAÚDE DO ATOR

Kayky foi intubado e sedado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio. Segundo o boletim médico mais recente, divulgado pelo hospital nesta segunda, o artista “passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”.

