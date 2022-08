Passageiro deixa cachorro morto em “van” na Região Metropolitana de Belém

Depois de realizar análise do caso, a Polícia Científica do Pará (CPC) informou que foi identificado que se tratava de um cachorro morto o que havia dentro de um embrulho deixado em uma “van”, em Icoaraci, na tarde desta quarta-feira (3), na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi informada por moradores sobre o achado de um possível feto humano, ao realizar uma ronda de rotina, na travessa Berredos, próximo à Rua 2 de Dezembro, no Distrito de Icoaraci, e acionou a Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a denúncia, no interior de uma “van”, havia um “embrulho suspeito”. Ao chegar perto, os militares informaram, após uma análise inicial, que seria um feto humano. De imediato, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o achado. No entanto, à noite, a Polícia Científica informou que se tratava de um cachorro morto, não de um feto humano.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal