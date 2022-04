Passageiros denunciaram o problema existente no Trem de Passageiros da Estrada entre Parauapebas e São Luís

Desde o retorno da circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC), conhecido como “Trem da Vale”, no dia 12 de março de 2022, houveram muitas denúncias sobre a suposta existência de “comida ruim”, servida no interior do veículo de transporte coletivo que passa por Marabá, no sudeste do Pará.

De posse das denúncias, o Jornal embarcou um repórter no “Trem da Vale”, com destino a cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhã, no dia 15 de abril de 2022, com a tarefa de averiguar supostos problemas no cardápio oferecido aos passageiros. De acordo com o jornalista, a viagem é confortável, embora a pessoa tenha viajado na classe econômica, as cadeiras são espaçosas, o ambiente é climatizado, limpo e os banheiros estão sempre higienizados para uso dos clientes.

No entanto, a ida ao restaurante se tornou um problema porque a desorganização provocou filas enormes para se comprar uma marmita. Além disso, a comida é ruim e “sem gosto”. De acordo com o profissional, no jantar, o cardápio disponibilizado como “picadinho” era composto somente de 5 minúsculos pedacinhos de carne, muito arroz, muita farinha e uma quantidade pequena de macarrão, mas “sem gosto nenhum”.

No início da viagem, na hora do almoço, na sexta-feira (15), toda a alimentação preparada no interior do trem apresentou problemas com a qualidade do preparo, pois a reclamação foi geral. Apenas a calabresa estava com seu sabor natural. A quantidade pequena de funcionários e a falta de preparo para servir os fregueses foram outros problemas detectados. Diante de reclamações sobre o cardápio, os funcionários apresentaram um resposta padrão: “a qualidade de nossa comida é atestada por nutricionistas”.

Em vários momentos, foram presenciados pequenos atos de grosseria entre funcionários e passageiros nos momentos de pico devido a demora na prestação do serviço pela empresa terceirizada M & G Catering, pelo menos esse era o nome constante no fardamento de uma funcionária. Foi detectado excesso de farinha e arroz para encher a marmita e a ausência de outros ingredientes que fazem parte da alimentação do povo destas bandas do Brasil.

Durante o retorno, nesta segunda-feira (18), a comida se mostrou um pouquinho melhor, porém a carne continuou sem nenhum sabor. Um prato a base de macarrão também apresentou o mesmo problema. “Como se a gente estivesse mastigando palha de babaçu seca”, observou o jornalista. “Se a pessoa não trouxer uma farofa de casa, passa fome aqui porque a comida é ruim”, protestou uma passageira. Já os vagões são equipados com televisores, tomada para recarrego de celular e muito conforto dura a viagem.

A Estrada de Ferro Carajás (EFC) é uma concessão pública, logo o perfeito funcionamento do restaurante do trem de passageiros faz parte do negócio como uma compensação social, em forma de contrapartida, para a exploração de milhões de toneladas de diversos minérios da Região do Carajás. Nos anos 90, viajar de Marabá com destino a São Luís era um tormento, mas a qualidade do serviço prestado para a população, hoje em dia, melhorou bastante.

No geral, o serviço pode ser taxado como “muito bom”, todavia necessita de uma mudança imediata na qualidade da comida servida. Alguns pratos oferecidos no cardápio, como o peixe, estavam em falta, na segunda-feira (18).

Posicionamento da Vale

O contrato terceirizado de venda de alimentos a bordo do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás prevê a oferta de uma ampla variedade de produtos, refeições e ainda de um atendimento de qualidade.

Todas as sugestões de melhoria, elogios ou reclamações são relevantes e podem ser direcionadas à própria empresa responsável pelo serviço, ao próprio time da Vale a bordo do Trem ou pelo Alô Ferrovias no telefone 0800 280 7000.”

Fonte: Debate de Carajás