Passageiros ficam feridos após acidente envolvendo ônibus e caçamba, em Outeiro: veja o vídeo

Na manhã deste domingo, 15, uma batida entre um ônibus e uma caçamba resultou em feridos e lentidão no trânsito próximo da ponte do Distrito de Outeiro, em Belém.

O coletivo envolvido na batida faz a linha Outeiro-São Brás e, segundo informações, estava com pelo menos 30 passageiros no momento do acidente, dos quais muitos ficaram feridos e precisaram ser encaminhados por ambulâncias do Corpo de Bombeiros para o Hospital Metropolitano, pois havia a possibilidade de haver fraturas.

A Polícia Militar também esteve no local e deu apoio para o atendimento médico e na organização do trânsito, que ficou bastante lento.

Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, mas moradores do distrito reclamam que os motoristas das duas empresas que operam na ilha estariam disputando passageiros através de manobras perigosas e em alta velocidade.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução