Passagens de barco e ônibus intermunicipais têm reajuste de 10,06% a partir desta segunda-feira(9)

Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos – ARCON estabeleceu o percentual de 10,06% (dez inteiros e seis centésimos percentuais) a ser aplicado aos valores das tarifas do serviço de transporte hidroviário e rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Para, o qual entrará em vigor a partir do dia 09 de maio de 2022.

Para fins de divulgação dos novos valores junto aos usuários dos serviços, as empresas operadoras ficam obrigadas a afixar as novas tabelas de preço em local visível, nos postos de venda dos bilhetes de passagens e no interior do veículo em operação, a partir desta sexta-feira(6).

Fonte: O Estado Net