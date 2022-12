Passando férias em Orlando, família Abravanel deixa recado no portão: “Gratos!”

Como todo fim de ano, Silvio Santos está descansando em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, curtindo alguns dias de folga. Entretanto, a residência já é um ponto turístico conhecido por brasileiros que viajam ao local. Por isso, vira e mexe, alguns fãs aparecem na porta da residência para ter alguma interação com Silvio.

Para tentar afastar esses visitantes, a família Abravanel decidiu deixar um bilhete na porta da casa, com um recado especial: “Queridos amigos brasileiros: somos muito gratos pelo carinho de vocês. Gostaríamos de poder tirar foto com todos, mas isso seria impossível.”, iniciava o texto.

“Espero que entendam. Obrigada pela visita e que Deus abençoe vocês. Com carinho, família Abravanel. Um 2023 cheio de vida e alegria”, finalizou a família do dono do SBT. Confira:

Fonte: Top Famosos/Foto: Divulgação