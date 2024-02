Passaporte de Bolsonaro já está com a PF, diz defesa

A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no âmbito da operação deflagrada pela corporação na manhã desta quinta-feira (8). A informação foi confirmada por Paulo Bueno, advogado do ex-chefe do Executivo, ao G1.

A certidão de entrega do documento já foi emitida. O passaporte estava no escritório de Bolsonaro na sede do Partido Liberal, na região central de Brasília, Distrito Federal.

O ex-presidente da República recebeu os policiais na manhã desta quinta em sua casa de veraneio, que fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Bolsonaro foi notificado sobre as ordens de entregar o passaporte e não se comunicar com outros investigados, ambas emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

SOBRE A OPERAÇÃO

Batizada de Tempus Veritatis, a ação teria como objetivo, segundo a PF, apurar a existência de uma suposta organização que atuou na tentativa de obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder.

Ao todo, estão sendo cumpridos nesta quinta 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

São alvos da ação, além do próprio Bolsonaro, os ex-ministros da Justiça Anderson Torres; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno, da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira; o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, general Walter Braga Netto; e, segundo a CNN Brasil.

Já entre os presos estão o ex-assessor da Presidência para assuntos internacionais, Filipe Martins; o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/André Borges