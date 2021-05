Passar muito tempo sentado reduz benefícios dos exercícios

Médico do esporte e endocrinologista, Guilherme Renke explica estudo que comprova: mesmo quem faz atividades físicas regulares precisa quebrar as longas horas trabalhando ou vendo TV por períodos de atividades leves, como caminhar por alguns minutos

As pessoas estão cada vez mais tempo sentadas e isso é muito preocupante. Sentar é uma postura corporal comum, mas considerada um comportamento sedentário e de risco. Quando as pessoas trabalham, socializam, estudam ou viajam, geralmente o fazem sentadas. No entanto, isso não significa que sentar e outros comportamentos sedentários sejam inofensivos. Mais da metade do dia médio de uma pessoa é passada sentada, realizando atividades como dirigir, trabalhar em uma mesa ou assistir à televisão. O trabalhador de escritório típico pode passar até 15 horas por dia sentado. Por outro lado, os trabalhadores agrícolas sentam-se apenas cerca de 3 horas por dia e gastam muito mais energia que um trabalhador de escritório.

O tempo gasto sentado e fisicamente inativo no trabalho aumentou muito nas últimas décadas, intensificado ainda mais no último ano pela pandemia de covid-19, obrigando-nos a adotar o home office. Longos períodos sentados, caracterizando níveis mais elevados de comportamento sedentário, estão associados a maior risco de mortalidade, mesmo depois de contabilizar a participação em quantidades recomendadas de atividade moderada-vigorosa. Ou seja, se você passa a maior parte do seu dia trabalhando sentado, sem se movimentar muito, e tira somente alguns minutos do seu dia para realizar uma atividade física que exija mais do seu esforço e energia, você é mais sedentário do que uma pessoa ativa. Pode se considerar fisicamente ativo (pois faz exercício), mas sedentário (pois passa muito tempo sentado). O comportamento sedentário aumenta os riscos de, entre outras doenças:

Diabetes tipo 2;

Doença cardiovascular;

Alguns tipos de câncer.

Os benefícios de ser ativo estão condicionados à quantidade de movimento que você é capaz de acumular ao longo do dia. É um fato evidenciado por um grande estudo publicado este ano no British Journal of Sports Medicine, compreendendo 130.239 participantes em seis estudos de corte prospectivos, e que forneceu dados importantes sobre as associações conjuntas entre comportamentos de movimento diários e saúde. Isto é, avaliou a combinação ideal de exercícios para reduzir risco de mortalidade.

Foram associados os riscos de mortalidade de mais de 130 mil ingleses, norte-americanos e suecos com idade média de 54 anos, com seus níveis de atividade física medidos por meio de dispositivos chamados acelerômetros, que avaliam a quantidade e a intensidade dos movimentos diários. Todas as nuances do movimento foram analisadas combinadamente por meio de modelos estatísticos sofisticados, na busca das atividades físicas ideais: do exercício vigoroso ao sedentarismo, o estudou avaliou movimentos muito leves (exemplo, permanecer em pé), leves (caminhada durante as compras), moderados (as que nos deixam com a respiração ofegante) e intensos (exercícios que levam à exaustão).

A realização do mínimo recomendado de atividade física, de 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana, reduz as chances de mortalidade em 80%, mas não entre aqueles que despendem mais de 11 horas por dia em atividades sedentárias, segundo o estudo. Esses achados significam que o excesso de tempo gasto em comportamento sedentário pode sobrepujar os benefícios do exercício.

É fundamental quebrar essas longas horas sentadas por períodos de atividades leves, como simplesmente caminhar por alguns minutinhos. Outros estudos também sugeriram que os benefícios podem ser significantes quando a posição sentada é substituída por atividades de intensidade leve a moderada, como ficar em pé e caminhar.

Isso pode indicar que, em intervenções para reduzir o comportamento sedentário, mudar a postura pode ser tão ou mais importante do que aumentar o gasto energético em atividades intensas. Concluiu-se que cada movimento importa e o crucial para reduzir a mortalidade precoce é ficar parado o menos possível durante o seu dia. Mesmo que sejam atividades leves, elas irão beneficiar sua saúde.

Ser ativo é muito mais do que um exercício vigoroso por 30 minutos, por exemplo; ser ativo é não passar muitas horas do dia parado, e sim, andar mais, locomover-se menos de carro, assistir menos televisão e fazer do seu tempo de lazer um período em que você esteja se movimentando, andando de bicicleta, caminhando, fazendo algum esporte. O importante é se movimentar o máximo que a sua rotina e realidade possibilite a você. Tirar três minutos para caminhar a cada uma hora sentado já podem fazer uma enorme diferença na sua saúde.

