Pássaro do Twitter é trocado por cachorro e surpreende usuários

O Twitter surpreendeu seus usuários ao mudar, sem qualquer aviso prévio ou explicação, seu tradicional logotipo do pássaro azul por um cachorro. A mudança pôde ser notada a partir da tarde desta segunda-feira (3), na versão web da rede social.

O cachorro que aparece agora no lugar do pássaro é marca da criptomoeda dogecoin, que disparou após usuários do Twitter começarem a falar sobre isso. Até o momento, o dono da rede, o bilionário Elon Musk, ainda não explicou a mudança.

Seu único posicionamento foi postar um meme a respeito em que o cachorro que aparece como logotipo da rede social mostra um documento de identificação com a foto do pássaro e classifica a imagem do tradicional logo da empresa como uma foto antiga, sugerindo que a mudança pode ser permanente.

Confira algumas reações após a troca do logotipo do Twitter

Fonte: IG/Foto: Imagem: Reprodução/Instagram. Montagem: Dimítria Coutinho/iG