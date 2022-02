Pássaros são resgatados em Salvaterra e acolhidos no Mangal das Garças 

Nesta semana seis aves da espécie caboclinhos chegaram ao Parque Zoobotânico Mangal das Garças. Os pássaros foram doados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, após a polícia local prender um homem que transportava as aves em uma moto roubada.

“É muito comum a captura destes tipos de pássaro na mata em Salvaterra. Provavelmente, os pássaros apreendidos tinham sido pegos há pouco tempo do habitat natural”, explica Camilo González, veterinário do Mangal das Garças.

De acordo com o veterinário, os caboclinhos são aves interessantes, uma das menores espécies de passarinhos. Eles costumam se alimentar de sementes e as dispersam pela natureza quando as expulsam do corpo, realizando um trabalho natural de plantação que contribui para a preservação da fauna local.

“Esses animais são oriundos da família Thraupidae, que possui inúmeras espécies de caboclinhos. Apesar de serem muitos, a variação genética entre eles é muito pequena, o que torna difícil identificar as espécies pela aparência”, detalha.

Foto: Divulgação

González diz que, normalmente, os pássaros machos e fêmeas possuem notáveis distinções estéticas, mas neste caso não. “Chegaram seis caboclinhos machos para nós. Só que um macho tinha umas cores brilhantes, e os outros cinco são de cores bem apagadas, o que faz com que pareçam a fêmea da mesma espécie”, relata.

O especialista conta que essas variações demonstram a riqueza da biodiversidade desta espécie em nossa natureza, ressaltando a importância de os especialistas continuarem a estudar essa grande variedade. Por enquanto as espécies estão em quarentena, que é uma pratica comum no tratamento dentro do Parque, e em breve irão compor a fauna da Reserva José Márcio Ayres, e assim o público vai poder admirar as espécies de pertinho.

Veja a programação diária no Mangal das Garças:



– Alimentação das Iguanas no caminho para o farol – 8h30

– Alimentação das Tartarugas e peixes no lago – 9h

– Passeio com a coruja Nairóbi: de terça a sexta, às 9h

– Alimentação das garças no Recanto da Curva: 11h, 15h, 17h30.

– Soltura das borboletas no Borboletário: 10h e 16h (monitorado)

– Apresentação das aves do Viveiro das Aningas – 16h30

– Passeio da coruja Olívia – 17h

Foto: Divulgação