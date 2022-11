Passe livre e segurança em Belém oferecem tranquilidade aos candidatos do Enem

A Prefeitura de Belém garantiu a gratuidade do transporte público na capital paraense para os estudantes que realizaram a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 13. O município também atuou na fiscalização do trânsito e na segurança no entorno dos locais da prova.

Os estudantes de Belém e da Regiao Metropolitana que realizaram a primeira prova do Enem puderam utilizar o transporte público de forma gratuita. A medida foi anunciada na última sexta-feira, 11, pelo prefeito Edmilson Rodrigues, que implementou a catraca livre, em parceria com o Governo do Estado.

Para usufruir da gratuidade, os alunos tiveram que apresentar, no momento do embarque, o cartão Passe Fácil de meia-passagem. Foi o caso do morador do bairro da Cremação, Bruno Nascimento, de 19 anos. O jovem se deslocou até o centro da cidade onde realizou a prova e conseguiu pegar o transporte coletivo sem ter que pagar a tarifa de ônibus.

“Eu acho super prestativo. Moro na Cremação e vou fazer prova na avenida Nazaré. Muita gente não tem condição de pagar pelo serviço e essa iniviativa da prefeitura nos deixa até mais tranquilo para fazer uma prova”, comentou o estudante.

Trânsito – A Prefeitura, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), também cumpriu o compromisso neste domingo de manter a mesma frota de ônibus dos dias úteis.

A dona de casa Rafaela Lopes, de 37 anos, levou o filho, João Vitor Lopes, de 17 anos, para realizar a prova na Universidade Federal do Pará (UFPA). Moradores da passagem Mucajá, no bairro do Guamá, o filho da dona de casa conseguiu utilizar o ônibus de forma gratuita e sem esperar muito tempo.

“Muitos estudantes até deixam de fazer a prova por causa da falta de dinheiro para pegar o ônibus ou porque demoram chegar nas paradas. Saímos cedo e conseguimos tranquilamente”, comentou a mãe.

A Semob destacou mais de 18 agentes de trânsito, sete viaturas e quatro motocicletas, em pontos estratégicos, para que o tráfego de veículos na cidade seguisse com fluidez durante a ida dos estudantes aos locais de prova do Enem.

Pontos operacionais – Foram definidos como pontos operacionais alguns locais de prova que representam os de grande movimentação de candidatos e de fluxo de veículos. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), os agentes se posicionaram nos portões 1 e 3 e na avenida Perimetral com a rua Augusto Corrêa.

Já nas avenidas Pedro Miranda e Alcindo Cacela, onde se localizam a Universidade da Amazônia (Unama) e no Centro de Estudos Superiores (Cesep), e na rua dos Mundurucus com a rua dos Tupinambás, que dá acesso ao colégio Ideal, os agentes também fiscalizaram trânsito.

“Nossa equipe estava nos pontos desde às 10h, com agentes em pontos como avenida Alcindo Cacela, portão da UFPA e rua dos Mundurcus. Tudo transcorreu bem e de forma tranquila na fluidez do trânsito”, afirmou o supervisor de Trânsito da Semob, Domingos Rabelo Melo Júnior.

Segurança – A Guarda Municipal de Belém (GMB) atuou no primeiro dia de prova do Enem com mais de 230 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos, divididos em dois turnos, e distribuídos em 25 locais de aplicação de provas.

O plano estratégico foi elaborado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), que coordena a Operação Enem 2022.

Entre as ações feitas pela GMB, o patrulhamento móvel no entorno das instituições de ensino, com 13 viaturas e 30 motocicletas. O efetivo também estará presente na sala de videomonitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, acompanhando a movimentação no período de realização do exame.

“A Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal, participou de todo o planejamento da operação Enem 2022. Ficamos responsáveis por 25 locais onde foram realizados as provas. Contamos com guardas municipais em escala de revezamento nos dois turnos, mais de 15 viaturas e 30 motos realizando o patrulhamento nas áreas externas das escolas”, explicou o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro.

Serviço – A gratuidade no transporte público e as ações da Prefeitura de Belém seguem no segundo dia de prova do Enem, que vai ocorrer no próximo domingo, 20.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira