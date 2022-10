Passe livre no transporte funcionou positivamente no domingo da eleição em Belém

Neste domingo, 30, os agentes de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fiscalizaram as garagens das empresas, os terminais de linha e os pontos de parada de ônibus, para garantir o cumprimento do Decreto Nº 105.404 de 18 de outubro de 2022, sobre o passe livre nas linhas de ônibus gerenciadas pelo órgão durante o 2º turno das eleições.

Durante o domingo de eleição, houve oferta diferenciada de ônibus que contou, inclusive, com a operação dos articulados do BRT para atender a demanda dos eleitores.

Pontos estratégicos

Os agentes de transporte da Semob atuaram de forma fixa nos terminais Mangueirão e São Brás, e volante percorrendo os terminais Maracacuera, Tapanã e UFPA, além das estações da Almirante Barroso e os terminais das linhas Paricás, Sacramenta-Nazaré, Arsenal, Icoaraci, Mosqueiro, foram alguns dos pontos de fiscalização neste domingo, bem como, pontos de paradas localizados nos corredores Augusto Montenegro, Almte Barroso, José Bonifácio e Barão de Igarapé Miri.

Denúncias – Ao longo do dia, várias denúncias e reclamações a respeito da prestação do serviço de ônibus, como atrasos ou queima de parada, foram recebidos pelos canais de comunicação da autarquia. Os agentes de transporte se deslocavam imediatamente para o local onde ocorreu a denúncia para resolver o problema e garantir o cumprimento do decreto.

A diretora-superintendente da Semob, Ana Valéria Borges, avaliou de forma positiva a operação do sistema com o passe livre, apesar de algumas intercorrências pontuais, que foram resolvidas.

Uma operação conjunta da Prefeitura de Belém, através da Semob e Guarda Municipal, fiscalizou a prática de queima de parada. Foram percorridos vários pontos ao longo das avenidas Augusto Montenegro, Almirante Barroso, José Bonifácio, além das ruas Barão de Igarapé Mirim e Augusto Correa.

Movimentação – Os terminais do sistema BRT abriram, neste domingo, a partir das 4 horas da manhã, e os ônibus articulados operaram durante todo o dia. E o que é melhor, com livre acesso. “Coisa boa. Pude me deslocar de graça até o local de votação”, opinou o porteiro João César Maia, que fez a integração no terminal Maracacuera, antes das 6h30. Depois da votação, seguiria para o trabalho.

Avaliação positiva

A aposentada Maria Olívia Ramos Ferreira, 71 anos, usa a gratuidade de idoso. Apesar da idade, considera o voto importante. “Temos que fazer a nossa parte para melhorar o nosso país”, disse a idosa que tem filhos, netos, bisnetos e tatareneto.

A operadora de caixa Michele dos Santos aguardou por um ônibus ou da linha Tapanã ou Cordeiro , numa parada da avenida Augusto Montenegro. Ela avaliou que havia muito ônibus circulando para um domingo e aproveitou o passe livre. “É uma ótima iniciativa. Ficou mais fácil o acesso e estimular mais o voto. Não tem desculpa”, comentou.

Em São Brás, os amigos Frank William, vendedor, e Bruno Ferreira, cabeleireiro, se surpreenderam com a grande oferta de ônibus em pleno domingo de eleição. ‘No primeiro turno tinha menos ônibus’ , disse Frank Barros.

Cotijuba – A bilheteria da Prefeitura para retirar a gratuidade para o navio ainda estava fechada, mas, a dona de casa Elaine Maria da Silva já aguardava. “Foi uma boa ideia. Muita gente não tem condições de pagar passagem para ir votar”, disse. “Facilitou muito, além de ser uma boa economia”, opinou o marido dela, o barbeiro Simão Siqueira.

Para acessar gratuitamente o navio, que atende a linha municipal na travessia Icoaraci/Cotijuba/Icoaraci, o usuário precisou apresentar o título ou e-título e um documento com fotografia. As viagens ocorreram obedecendo aos horários pré-estabelecidos. Só nas duas primeiras viagens (Cotijuba/Icoaraci e Icoaraci/Cotijuba) foram cerca de 245 eleitores que se beneficiaram para chegar aos locais de voto.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob