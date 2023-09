Passeio Ciclístico da Seel reúne mais de duas mil pessoas em Belém

Aconteceu na manhã deste domingo, 24, em Belém, o Passeio Ciclístico da Seel, com mais de dois mil ciclistas. Promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – Seel, o evento teve largada às ​7h no estacionamento do Mangueirão, com destino à orla de Icoaraci e retorno ao local da partida. Ao final, foi realizado um sorteio de 10 bicicletas. As informaçoes são da Agência Pará de Notícias

​”​Estamos felizes com a realização de mais um evento da Seel. Isso mostra o quanto estamos trabalhando em prol do esporte que promove a qualidade de vida, não só dos atletas, como também, da população”, destacou o secretário-adjunto da Seel, Gleisson Oliveira.

​Dona Maria Creuza​ Moraes, praticante do ciclismo há três meses,​conta que o evento foi uma superação ​pois acreditava que não conseguiria completar o percurso, além de elevar a autoestima.

“Comecei a andar de bicicleta há pouco tempo e é o meu primeiro evento. Estava com um pouco de medo por não conseguir completar o percurso, mas eu consegui e estou extremamente feliz por ter tido a coragem em participar do evento. Hoje foi um dia de superação​ e de muita autoestima”, disse a a dona de casa.

​Após os 20km de percurso, o grupo de ciclistas retornaram para o Mangueirão, onde foi distribuído água, lanche e foi realizado o sorteio de 10 bicicletas.

​O promotor de vendas, José Augusto Corrêa, foi um dos sortudos e garantiu uma bike nova. Ele conta que participou do passeio ciclístico para levar a esposa e não contava em ser um dos sorteados.

“Foi um evento muito bacana, organizado e muito alegre. Fui até Icoaraci com a minha esposa e pode retornar aqui e ser um dos sorteados, não tem preço. Estou muito feliz com essa surpresa”, disse o ganhador.

O evento foi gratuito e teve o objetivo de proporcionar o lazer por meio do incentivo ao uso da bicicleta como atividade físico-desportiva e promover práticas saudáveis, como condicionamento físico e mental, por meio do esporte.

A realização é da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, com o apoio ​dos agentes de trânsito do Departamento de Trânsito (Detran).

Imagens: Agência Pará de Notícias