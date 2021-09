Passeio ciclístico e nova sinalização viária marcam a semana do trânsito em Santarém

Um passeio ciclístico por vários bairros do município de Santarém, no oeste do Estado, encerrou no final da tarde deste sábado (25) a programação da Semana Nacional de Trânsito (STN) 2021. Coordenada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a SNT teve o objetivo de conscientizar a população sobre comportamento seguro no trânsito. O passeio ciclístico teve seu percurso ampliado para 15 quilômetros, pelos principais bairros do município.

Puxado por um trio elétrico, o passeio reuniu dezenas de ciclistas, que receberam o apoio da população sobre a importância da bicicleta para um trânsito mais organizado e sustentável, em especial em áreas urbanas. Entre os participantes da pedalada, estavam o diretor-geral do Detran, Marcelo Guedes, e o secretário municipal de Mobilidade de Trânsito de Santarém, Paulo Jesus, ambos entusiastas do ciclismo. O passeio foi encerrado na Praça de Eventos, da avenida Anysio Chaves, onde os participantes receberam das mãos do diretor do Detran e do secretário municipal prêmios, como capacetes e outros acessórios para ciclistas. Praticantes de bicicross ainda fizeram uma última apresentação de manobras.

A programação foi precedida pela entrega de certificados de “Amigos do Detran”. A iniciativa homenageou oito personalidades parceiras do órgão no Estado, entre elas o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros, Manoel Erimar. Ele declarou estar honrado com o reconhecimento pessoal e o de sua corporação pelo órgão estadual de trânsito. O diretor Marcelo Guedes fez várias entregas e reconheceu o valor das parcerias no árduo trabalho de fazer um trânsito melhor para todos. “Sem pessoas dedicadas, como as que estamos homenageando hoje, garantir um trânsito mais humanizado e seguroseria muito mais difícil”, comentou.

Com ações educativas e de fiscalização, a programação da SNT em Santarém foi aberta com uma ação educativa na noite do dia 18, na Orla de Santarém. No dia seguinte, uma operação de fiscalização e conscientização aconteceu no final da tarde, na Rodovia Everaldo Martins. No dia 22, uma palestra online teve como tema o funcionamento dos radares e suas situações. Ainda houve uma mesa-redonda com autoridades e especialistas em trânsito.

“A Semana Nacional de Trânsito é um momento de reflexão, não só para nós que fazemos a segurança mas para toda a sociedade civil organizada que também deve ser protagonista nesse processo”, avalia o chefe de operações do Detran em Santarém, Marlon Azevedo.

SINALIZAÇÃO

Até o próximo mês de novembro, toda a vila balneária de Alter-do-Chão receberá sinalização viária bilíngue. Acompanhado do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, do diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, e de técnicos da área de engenharia, o diretor-geral Marcelo Guedes percorreu os 37 quilômetros da PA 453, rodovia que liga Alter-do-Chão a Santarém.

A via já foi contemplada com sinalização vertical e horizontal e agora contará com as placas bilíngües, indicando as 22 comunidades do trajeto. Foi acertada, ainda, a instalação de um novo equipamento na vila, o Painel de Mensagem Variável (PMV), placas eletrônicas de led que informam ao condutor o tempo médio do deslocamento previsto e indicam o melhor horário e percurso viário. “Uma ferramenta moderna que nos permite uma comunicação imediata com o condutor”, explicou Guedes.

“Santarém recebe milhares de pessoas de todas as partes do mundo e essa sinalização é uma forma de recebê-los bem e gerar ainda mais turismo para região”, ressaltou o prefeito Nélio Aguiar.

* Texto de Lacênio Barbosa (Detran Santarém)

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação