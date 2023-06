Passeio ciclístico marca as comemorações do aniversário de 362 anos de Santarém

A Prefeitura de Santarém, através das Secretarias Municipais de Turismo (Semtur) e da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em parceria com a Associação dos Ciclistas de Santarém (ACS), realizou no sábado, 24, um passeio ciclístico em comemoração aos 362 anos da Pérola do Tapajós. O evento tem como principal objetivo estimular a prática do lazer em todos os cantos da cidade, através das atividades físicas por meio do ciclismo.

O titular da Semjel, Tadeu Cunha, informou que esta é a segunda edição do evento. “Todas essas pessoas na rua, popularizando a prática do ciclismo é uma forma de mobilizar e trazer mais adeptos para esse esporte, além de mostrar nosso amor por Santarém e pela atividade física”.

Bruno Matos, presidente da ACS, contou que o passeio ciclístico aconteceu em alusão aos 362 anos de Santarém, mostrando um modelo de nova cidade e melhorando a qualidade de vida através do ciclismo.

“A ACS está com a responsabilidade de atrair mais adeptos desse esporte e mostrar para a sociedade que o ciclismo é economia, ecologia, qualidade de vida e um bem-estar físico e mental”, declarou.

O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, disse que o principal objetivo da pasta é fazer com que as atividades esportivas em Santarém possam crescer. No planejamento da Semtur, já há alguns eventos, nacionais e internacionais, agendados e esse passeio é uma forma de congregar o maior número de adeptos ao ciclismo.

“A nossa maior conquista nesse momento é a divulgação desses eventos que estão marcados para o final do segundo semestre e acreditamos que o ciclismo é um dos esporte que mais cresceu em Santarém no pós-pandemia. Dentro das atividades da Semtur, nós já incluímos a atividade do ciclismo na tratativa de atrair esportistas de outros municípios e estados da Amazônia e do Brasil em geral”, explicou Alaércio.

Imagens: Agência Santarém