Passeio Motociclístico encerra Semana Estadual de Doação de Leite Humano

Neste próximo domingo (28), a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará realizam a programação de encerramento da décima Semana Estadual de Doação de Leite Humano.

Pelo segundo ano consecutivo, a programação vai contar com a participação do Pará Moto Clube na condução do passeio motociclístico com o tema “Um pequeno gesto para alimentar um grande sonho”.

Amamentação e Doação

A semana Estadual de Doação de Leite Humano acontece anualmente em maio com o objetivo de difundir informações sobre a importância do aleitamento materno e da doção de leite humano, que contribuem com a recuperação de bebês prematuros internados no setor de neonatologia da Santa Casa.

O leito materno é o alimento mais completo e atende da melhor forma às necessidades nutricionais do recém-nascido, além de ser de fácil digestão. O alimento tem importante papel para o fortalecimento do sistema imunológico do recém-nascido, reduzindo o risco de infecções e alergias.

Toda mulher saudável amamentando e que tenha excedente de leite materno pode ser uma doadora. Para isso, basta entrar em contato, de 8h às 17h com Banco de Leite da Santa Casa ou com o Projeto Bombeiros da Vida pelo WhatsApp 98899-6326 ou pelos telefones: 4009-2311, 4009-2212 e 4009-0375.

A concentração do passeio motociclístico será às 7h30, em frente à escadaria da Santa Casa do Pará, na rua Oliveira Belo com a avenida Generalíssimo Deodoro. A chegada será no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Foto Reprodução Adobe