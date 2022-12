Passeios, gastronomia, paisagens amazônicas: Belém é repleta de atrações para curtir as festas de final de ano

Para quem está em busca de um destino com muitas opções de lazer para passar o fim de ano, ou irá aproveitar as festas em Belém, a capital paraense está repleta de opções de lazer: diversos restaurantes, bares, parques, museus, shoppings e outros. Onde é possível dispor do que a cidade tem de melhor.

Belém é o que se pode chamar de uma cidade funcionalista, com o máximo de aproveitamento construtivo e com a vida urbana muito ativa, característica de grande metrópole. Também reserva espaços públicos e áreas verdes no núcleo da cidade.

Praças

Como as famosas praças da Batista Campos (que está com uma iluminação especial para o Natal, enaltecendo a beleza dos espaços) e a Praça da República (que tem renome internacional por conta de seus projetos arquitetônicos).

Para os amantes de práticas esportivas, o Portal da Amazônia é um complexo de lazer com quadras, equipamentos de ginástica, bares e restaurantes com apreciação do Rio Guamá.

E para aqueles que não abrem mão de uma viagem, Belém possui destinos próximos de belas praias de água doce, com banho de rio e igarapé. Confira abaixo os destinos mais procurados durante as férias.

Praias

Para quem busca aproveitar tanto a tranquilidade de um ambiente sem aglomeração quanto as praias de água doce da nossa região, as ilhas que compõem o nosso município são a pedida para um descanso refrescante.

Combu

Um dos destinos mais procurados pelos paraenses e turistas que chegam a Belém, a ilha do Combu fica a aproximadamente 10 minutos de barco do centro da capital.

A ilha é famosa pela beleza paradisíaca e oferece toda a grandeza da floresta amazônica. É referência também na gastronomia local, com restaurantes especializados na culinária paraense.

Ilha de Mosqueiro

Destacada por ser aconchegante e com uma ótima infraestrutura, a bucólica fica a cerca de 1h de carro do centro de Belém. Lá você vai encontrar mais de 17 km de praias de água doce que parecem mar (até com ondas), além das extensas faixas de areia.

Ilha de Cotijuba

Cotijuba é o destino certo para quem quer se conectar com a natureza, com uma área de cerca de 60 km e um litoral de cerca de 20 km de praias inexploradas que margeiam a baía do Marajó.

Por decreto de 1990, a ilha tornou-se área de proteção ambiental, referência na manutenção do ecossistema.

O acesso à ilha é feito exclusivamente por barco. Os barcos partem do distrito de Icoaraci em direção a Cotijuba, rica em história. A principal atração da ilha são as praias, que diferem muito entre si.

Para quem não perde a oportunidade de aproveitar cada minuto, antes do embarque para a ilha é possível explorar toda a beleza da Orla de Icoaraci e ainda conhecer as famosas cerâmicas marajoaras.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Beém/Foto: Janaina Ariela