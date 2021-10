Pastor Davi, do MDB, é eleito prefeito nas eleições suplementares em Goianésia do Pará

Mais de 15 mil eleitores de Goianésia do Pará, sudeste do estado, foram às urnas no domingo (3) para escolher o novo prefeito da cidade. O candidato Pastor Davi (MDB) foi o eleito na eleição suplementar, com 52,79% dos votos válidos, de acordo com os números do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-Pará).

Em segundo lugar ficou Russinho (Solidariedade), com 45,42% dos votos válidos. A candidata Gilmara Paulucio Lacerda (Cidadania) teve 1,52% dos votos e Acácio Barros (Patriota) teve 0,27%.

A abstenção foi de quase um quarto dos eleitores, ainda de acordo com o TRE. A expectativa é que 19.913 pessoas fossem às urnas, mas 4,8 mil eleitores não compareceram.

Segundo o TRE, nenhuma ocorrência foi registrada durante a eleição neste domingo. A votação ocorreu em 20 locais de votação, sendo sete na área rural e 13 em área urbana.

As eleições suplementares foram determinadas em Goianésia do Pará em março deste ano, após o TRE indeferir o registro da candidatura de Itamar Cardoso do Nascimento (Avante), ao cargo de prefeito, por ele estar inelegível por oito anos.

Além de Goianésia do Pará, outra cidade que deve ter eleição suplementar é Tomé Açu, em 7 de Novembro.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: TRE-PA/Divulgação