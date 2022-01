Pastor é preso em Abaetetuba, acusado de abuso sexual

Agentes da Polícia Civil de Abaetetuba deram cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo local contra o pastor evangélico Josiel Cardoso Rodrigues. As investigações previamente realizadas demonstraram que o suspeito importunava sexualmente e estuprava a vítima há, no mínimo, três anos, desde quando a vítima possuía apenas 10 anos.

O criminoso se valia de sua posição de pastor para constranger a vítima a praticar consigo sexo anal, oral e outros atos libidinosos, sempre lhe ameaçando caso contasse para alguém e afirmando que falaria para todos da comunidade que a vítima (garoto hoje com 13 anos) era quem tentava lhe induzir a essas práticas.

Assim, fazia com que o menor acreditasse que todos na comunidade acreditariam no pastor, não em uma criança.

O exame sexológico realizado pela Polícia Científica confirmou os abusos. Os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil quando a vítima não conseguiu mais suportar os abusos e pressão e terminou denunciando o que vinha se passando.

Foi instaurado o inquérito e pedida a prisão do homem que será ouvido no Fórum criminal de Abaetetuba, em audiência se instrução a ser marcada.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar