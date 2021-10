Pastor morre após sofrer AVC enquanto cantava durante culto

Um pastor de 48 anos morreu, nesta quarta-feira (20), após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante a celebração de um culto em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, no último domingo (17). O líder religioso passou mal e caiu do púlpito enquanto cantava um trecho da canção Soldado Ferido.

Em vídeos gravados pelos fiéis, o pastor Geter da Silva aparece entoando a frase “não deixe um soldado ferido morrer”, quando, de repente, passa mal, cai e é socorrido por outras pessoas que estavam no culto. O fato aconteceu na Igreja Só o Senhor é Deus, que fica no bairro São Francisco de Assis.

Da igreja, Geter foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Com a piora do quadro de saúde, o pastor foi transferido para um hospital em Vitória, onde acabou falecendo na quarta-feira. Além de pastor, o líder religioso trabalhava para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e vendia picolé no Centro do município.

Fonte: Pleno News