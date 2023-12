Pastor propõe criação de “bolha de evangélicos de esquerda”

Durante a conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) realizada em Brasília, no último sábado, 09, o pastor Zé Barbosa Júnior, da Comunidade de Jesus em Campina Grande (PB), defendeu a ideia de criar uma “bolha enorme de evangélicos de esquerda”. As informações são do Pleno News.

O pastor foi um dos participantes da mesa de debates sobre Políticas de Direitos para Mudar o Brasil e sugeriu, em seu discurso, essa estratégia como forma de atrair parte dos evangélicos para o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pastor destacou a existência de uma parcela significativa de evangélicos em disputa, estimando que cerca de 40% a 50% estão abertos ao diálogo político, enquanto 30% são considerados “fascistas” e fora do alcance desse debate.

– Essa luta da ideologia a gente tem como ganhar também por entre os evangélicos. Não pense que está tudo perdido. Tem 30% dos evangélicos que são fascistas. Com esses a gente nem conversa. Agora, tem 40%, 50% que estão em disputa. Então não vamos desistir – afirmou o teólogo.

Para ele, os líderes religiosos alinhados à direita assim o são porque apoiam “um sistema baseado na acumulação de riquezas”.

– Quando alguém me pergunta ‘como é que você é pastor de esquerda?’ eu devolvo a pergunta. Você tem que perguntar para quem é pastor de direita, ele é quem tem que se explicar. Como é que ele é pastor e defende um sistema baseado na acumulação de riquezas? – indagou.

Ele defende que o cristianismo é de esquerda porque Jesus, em Mateus, fala sobre assistir as necessidades de quem tem fome, sede e não tem o que vestir.

– Tem o seguinte critério, eu tive fome, me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era forasteiro, você me acolheu. Eu estava doente, você me visitou. Eu estava preso, você pregou de mim. Então, uma política pública, a partir do Evangelho, quem tem fome, dá de comer. Quem faz isso, o PT ou o [ex-presidente] Jair Bolsonaro? O PT – afirmou.

As declarações de Barbosa Júnior estiveram alinhadas com as palavras do presidente Lula (PT), que também enfatizou a importância de o partido dialogar com os evangélicos durante a abertura do evento.

Imagem: Reprodução