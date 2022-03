Pastor vai a julgamento hoje por estupro de três meninas no interior do Pará

O pastor, Cosme da Silva Nobre, acusado de estuprar três meninas, será julgado nesta quinta-feira (31), no Fórum de Altamira, região sudoeste do Pará.

De acordo com informações locais, o julgamento acontecerá presencialmente com todas vítimas e testemunhas arroladas no caso. A mãe de umas das garotas que teria sido abusada por Cosme Nobre afirmou que é o que mais espera nos últimos três anos e três meses de sua vida.

O acusado encontra-se preso desde o mês de fevereiro de 2022, ao ser capturado dentro de sua própria casa, localizada no Bairro Bonanza, em Altamira. A Polícia Civil recebeu as denúncias no ano de 2019 e deu início às investigações.

Fonte: Portal Debate