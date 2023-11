Pastora é amarrada com fios pelo filho e ameaçada com enxada

Na última quarta-feira (8), uma pastora foi agredida pelo filho dela, que é usuário de drogas. O caso aconteceu na Serra, Grande Vitória (ES). As informações são do G1.

A religiosa se chama Maria Pires de Jesus. Ela tem 59 anos de idade.

Maria também é catadora de recicláveis. Ela contou que chegou em casa com pouco mais de R$ 100, e o filho queria o dinheiro. A mulher teve as mãos amarradas com um fio. O jovem, que tem 23 anos, teria ainda tentado passar o mesmo fio pelo pescoço dela.

A pastora conseguiu escapar por uma abertura, mas teria sido perseguida com o filho, que segurava uma enxada. Ela e duas filhas usaram um pedaço de madeira para se defender. Pessoas que estavam na rua agrediram o jovem, a fim de ajudar Maria. Por fim, uma viatura da Guarda Municipal foi acionada.

A mulher revelou que sofre há dez anos com as agressões do filho, identificado como Julio Cesar Pires de Jesus. Ela deseja que o filho seja internado para se libertar do vício.

A Polícia Civil disse que Julio foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, que entram na Lei Maria da Penha. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/TV Gazeta