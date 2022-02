Patinadora Lollobrigida conquista 1ª medalha da Itália em Pequim

ROMA, 5 FEV (ANSA) – A italiana Francesca Lollobrigida conquistou neste sábado (5) uma medalha de prata nos 3000 metros de patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Esta é a primeira medalha da Itália na competição. “Não é ouro, mas é como se fosse. É realmente uma satisfação depois de todas as dificuldades dos últimos anos, em geral para a Itália, mas também para mim”, comemorou a atleta italiana, ressaltando que todas dificuldades fortaleceram seu caráter e desejo de corrida.

A medalha de ouro ficou com a holandesa Irene Schouten, que confirmou seu favoritismo e levou a melhor na última bateria da prova. Além do primeiro lugar, ela bateu o recorde olímpico da modalidade, com um tempo de 3min56s93.

Lollobrigida terminou a prova com um tempo de 3min58s06, enquanto que o terceiro lugar ficou com a canadense Isabelle Weidemann, com 3min58s64.

“É realmente hora de sorrir. Só posso estar orgulhosa de mim mesma. Dedico a medalha ao meu marido, minha família e aqueles que me apoiaram. Espero também ser um exemplo do caminho a ser percorrido obter certos resultados”, completou a italiana, que é sobrinha-neta da atriz Gina Lollobrigida, ícone do cinema italiano. (ANSA)

Imagem: Reprodução Google

Fonte: ISTOÉ