Pátio Belém completa 28 anos e oferece programação especial para seus clientes

O Shopping Pátio Belém completou 28 anos nesta última quarta-feira (27), e para celebrar esta data o shopping está oferendo várias atrações especiais para seus clientes até o dia 31, inclusive aos que gostam de pegar um cineminha, até o final deste mês de outubro todos pagam meia entrada.

Ontem o shopping abriu em seu horário normal de funcionamento, e fez a recepção de seus clientes com parabéns, entrega de balões pelo grupo Boi de Máscaras Veludinho, e cartazes que serviam como convite para as pessoas participarem da programação, na noite desta quarta-feira (27), o público que estava passeando pelo espaço pôde acompanhar apresentação do grupo folclórico de dança “Frutos do Pará”.

Hoje a programação continua, a partir das 17h30 o público vai poder prestigiar uma linda apresentação do grupo de Balé Folclórico da Amazônia.

O Pátio Belém foi o primeiro shopping center a ser inaugurado no estado do Pará, a sua abertura foi marcada na memória dos paraenses que ganharam um novo espaço na capital para se entreter e fazer suas compras, o nome do shopping na época de sua inauguração, era chamado de Iguatemi Belém. Após 16 anos usando essa marca, por uma questão de estratégia, o nome que atualmente é chamado de Pátio Belém, foi oficializado em 2009, com uma marca muito mais local que contam a história do shopping center que se tornou o shopping do coração da cidade.

Mais de 40.000 mil pessoas passam pelos corredores do Pátio Belém, que tem em torno de 230 espaços divididos entre lojas e quiosque, uma variedade completa de opções para o cliente escolher de acordo com suas necessidades.

Confira a programação completa de aniversário do shopping:

28/10 – Balé Folclórico da Amazônia – 17h30

29/10 – Chaves: A festa na Vila – 17h

30/10 – A noite dos Vilões – 17h

30/10 – Peça Teatral Escola para Passarinhos –18h

31/10 – O Circo Rataplan – 16h30

31/10 – K-Ximbinho Quarteto Musical – 17h30

Foto: Shopping Pátio Belém

Jornalista: Marina Moreira