Patrão mata funcionário com golpe de foice no pescoço em Marabá

Um homem, identificado como Francisco das Chagas Sousa da Silva, foi preso, no último sábado (8), pelo crime de homicídio. Ele é suspeito de matar o funcionário Deivison de Sousa, conhecido como “Concho”, com um golpe de foice no pescoço. Além disso, o patrão ainda decepou a mão da vítima. O caso ocorreu na Vila Carimã, zona rural de Marabá.

Uma mulher, que encontrou o corpo do homem mutilado, foi quem acionou os policiais. Segundo informações da Polícia Militar, Deivison brigava com sua esposa e utilizava a foice para acertar a mulher, quando Francisco interviu na briga para desarmar o homem e acabou decepando a mão dele com a ferramenta.

“A vítima conseguiu correr alguns metros, mas Francisco perseguiu e o golpeou com uma foice na altura do pescoço. A esposa da vítima conseguiu escapar correndo”, disse o delegado da Polícia Civil, Melquisedeque Ribeiro.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados, e as testemunhas e a esposa da vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal Debate