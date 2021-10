Patricia Abravanel testa positivo para Covid-19 e se afasta do SBT

A apresentadora Patricia Abravanel foi diagnosticada com o novo coronavírus nesta quinta-feira (7), e precisará passar por período de quarentena, afastada do SBT.

Segundo comunicado divulgado pela emissora, a filha de Silvio Santos está “bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento”. Ela passará os dias de isolamento em sua casa.

Patricia fez o teste PCR antes de seguir para a gravação do Programa Silvio Santos, que ela está comandando no lugar do pai.

O diagnóstico foi informado pelo parceiro da apresentadora no programa Vem Pra Cá, Gabriel Cartolano. Ao dar a notícia, ele tranquilizou os fãs de Patricia e disse que ela logo estará de volta. A comunicadora foi vacinada contra o coronavírus.

– Na última terça-feira, um dos filhos da Patricia testou positivo para a Covid-19. Ela, de uma forma prudente, resolveu se afastar. Hoje de manhã, fez o teste, até porque tem aquela janela de dois a quatro dias, e testou positivo. Ela mandou mensagem e pediu para tranquilizar os fãs, tranquilizar todos vocês que gostam dela e que gostam da nossa parceria no ‘Vem Pra Cá’. E logo ela estará de volta. Está sem sintomas, vai se recuperar em casa – disse.

O filho mais velho de Patricia com o ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD), também testou positivo para a Covid-19. Pedro, de 7 anos, teve febre por dois dias mas passa bem e está assintomático.

